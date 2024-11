Regime venezuelano usa foto de silhueta de Lula e diz: ‘Quem mexe com a Venezuela se dá mal’ ‘Nossa Pátria é independente, livre e soberana’, escreveu a Polícia Nacional Bolivariana Brasília|Do R7 31/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h01 ) twitter

A escalada na tensão entre os dois países também ganhou novos capítulos depois do veto do Brasil à entrada da Venezuela como membro do Brics

A Polícia Nacional Bolivariana, comandada pelo regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, publicou uma foto que mostra a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a bandeira do Brasil e a seguinte frase: “Quem mexe com a Venezuela, se dá mal”.

“Nossa Pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer”, diz a legenda da publicação nas redes sociais.

Apesar de não mencionar diretamente Lula, a publicação mostra a silhueta de um homem que se assemelha ao presidente brasileiro. Além disso, as cores e os formatos que fazem parte da bandeira do Brasil aparecem na imagem. Procurado, o Itamaraty e o Palácio do Planalto não retornaram até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Uma crise entre os dois países escalou nos últimos meses após o Brasil pedir a apresentação das atas eleitorais da eleição presidencial na Venezuela, que terminou com a reeleição de Maduro. A ação da diplomacia brasileira ocorreu porque a oposição venezuelana alegou que o chavista fraudou a eleição. A comunidade internacional rejeitou a reeleição de Maduro.

A tensão entre os dois países ganhou novos capítulos depois do veto do Brasil à Venezuela nos Brics. Historicamente, Lula e Maduro são aliados. O petista chegou a receber o venezuelano em algumas ocasiões, em Brasília.

Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela convocou o embaixador do país no Brasil para consultas em um sinal de insatisfação. Em comunicado, o regime de Maduro fez críticas a autoridades brasileiras, entre elas o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim, chamado de “mensageiro do imperialismo norte-americano”.

Amorim ainda não respondeu às mensagens direcionadas a ele. Antes, o assessor da Presidência tinha dito que a reação do país contra o veto é “desproporcional, cheia de acusações ao Presidente Lula e à chancelaria”.

Em meio à crise entre os países, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, disse que pediria ao Poder Legislativo que declarasse Amorim “persona non grata” pela posição “absolutamente prostrada aos desígnios do império agressor” contra o país.