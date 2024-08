Relatório sugere ampliar formas de rastrear execução de emendas parlamentares Dino mandou a PGR e a AGU se manifestarem, no prazo de dez dias, sobre documento Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 21/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h42 ) ‌



Dino recebeu documento de comissão que analisa emendas Andressa Anholete/SCO/STF - 12.

A comissão que analisa as emendas parlamentares do chamado “orçamento secreto” recebeu, nesta quarta-feira (21), um relatório com sugestões para aprimorar o sistema de controle, transparência e rastreabilidade das emendas, para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. Mais cedo, houve uma reunião técnica com representantes dos órgãos. Na prática, o acordo não encerra processos e as decisões do ministro Flávio Dino, do STF, seguem válidas até nova decisão.

Após a apresentação do relatório, Dino mandou a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia Geral da União se manifestarem, no prazo de dez dias, sobre documento apresentado.

O relatório sugere que o Executivo migre todo o sistema de pagamento das emendas parlamentares para o sistema Transfere.gov, a fim de ampliar o rastreamento dos recursos. “Assim, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) poderão acessar em tempo real todos os dados”, diz o documento.

Outra sugestão do documento é a continuidade de convênios financiados por emendas de comissão ou relator que estejam com obras iniciadas ou sejam destinadas a entes federativos em situação de calamidade reconhecida pelo Poder Executivo.

“Os novos empenhos, por outro lado, só devem ser feitos pelo Executivo quando houver informações completas sobre as indicações dos solicitantes ou apoiadores da emenda de comissão. Além disso, que seja solicitado ao Poder Legislativo o envio de informações disponíveis para a identificação dos parlamentares em banco de dados estruturado, para que o Executivo possa dar transparência e rastreabilidade”, diz o relatório.

O documento também recomenda à Controladoria-Geral da União que, no prazo de 90 dias, providencie a melhoria das consultas de emendas e convênios no Portal da Transparência. A CGU também deve, no prazo de 90 dias, desenvolver nova forma de visualização das emendas parlamentares no Portal da Transparência, para tornar o consumo das informações mais acessível.

Na reunião, a representante da AGU (Advocacia-Geral da União) disse que “o trabalho ficou muito bom e será muito importante para o país. Parte da decisão do STF foi cumprida”.

A Câmara dos Deputados pediu o prazo de 30 dias para análise do relatório. Mais cedo, Dino disse que o acordo com o Congresso Nacional para a liberação das emendas impositivas (de pagamento obrigatório pelo governo federal) e as chamadas “emendas Pix” deverá ter julgamento definitivo pelo plenário da corte.