Republicanos destina R$ 21,5 milhões para reconstruir sistema de saúde do RS Evento ocorre em Porto Alegre com a presença do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, e do governador gaúcho Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2024 - 11h57 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Republicanos destina R$ 21,5 milhões para RS Douglas Gomes/Republicanos - 14.03.2024

O partido Republicanos vai anunciar a destinação de R$ 21,5 milhões para apoiar a reconstrução do sistema de saúde do Rio Grande do Sul, estado devastado pelas chuvas e enchentes. O evento vai ocorrer nesta quarta-feira (7), em Porto Alegre. A verba foi destinada pela bancada federal da legenda.

O evento vai contar com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcos Pereira (SP). Além disso, vão estar presentes o deputado federal Hugo Motta (PB), líder da sigla na Câmara, o deputado federal Carlos Gomes, atual secretário de Habitação e Regularização Fundiária do RS, e o senador Hamilton Mourão (RS).

“Estamos unidos em um só propósito: fortalecer e reconstruir o sistema de saúde do Rio Grande do Sul, ajudando especialmente as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social e dependem do serviço público. O recurso começou a ser articulado logo após a tragédia da enchente e é um esforço conjunto de toda a nossa bancada, que demonstra o compromisso do Republicanos com a melhoria das condições de vida da população gaúcha,” afirma o presidente Marcos Pereira.

A verba já foi transferida para os cofres do governo gaúcho e está disponível para ser utilizada em obras de reforma e recuperação, aquisição de equipamentos, além de insumos necessários para melhorar o atendimento nas instituições de saúde do estado.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com os dados mais recentes, divulgados em 10 de julho pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 182 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental e outras 806 ficaram feridas. O balanço apontava que 29 estavam desaparecidos. Ao todo, 478 cidades e 2.398.255 pessoas foram afetadas.

Mais cedo, o governo federal publicou uma medida provisória que amplia a lista das cidades gaúchas aptas a cadastrem famílias no Auxílio Reconstrução. Segundo o texto, mais nove cidades poderão enviar os dados da população, que poderá receber o benefício de R$ 5.100, em parcela única. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7).