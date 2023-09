Republicanos diz que não fará parte do governo Lula; futuro ministro vai se licenciar de funções partidárias Legenda divulgou nota após anúncio do deputado Silvio Costa Filho como novo titular do Ministério dos Portos e Aeroportos Republicanos diz que 'não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente'

Costa Filho vai se licenciar das funções partidárias

O Republicanos divulgou nota nesta quinta-feira (7) em que diz que "não fará parte da base do governo" de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que "seguirá atuando de forma independente". O partido emitiu o comunicado depois de o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) ser anunciado como futuro ministro dos Portos e Aeroportos.

De acordo com o partido, a indicação de Costa Filho "trata-se, exclusivamente, de um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar". Ainda segundo o texto, o parlamentar "deverá se licenciar não somente do cargo de deputado federal como também de suas funções partidárias, tanto da presidência do partido em Pernambuco quanto do cargo de 1º tesoureiro na Executiva Nacional do Republicanos".

Leia a íntegra:

O presidente Lula anunciou nessa quarta-feira (6) que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Costa Filho vão assumir o comando dos ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente. Fufuca entra no lugar de Ana Moser, e Costa Filho, no de Márcio França, que vai para a pasta da Micro e Pequena Empresa, ainda a ser criada.





















































A primeira confirmação pública de que Fufuca e Costa Filho seriam os novos ministros foi feita no início de agosto, por Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo com o Congresso.