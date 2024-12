Resolução aprovada pelo PT defende mudanças na comunicação do governo Lula Texto também defende arquivamento do projeto da anistia Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 07/12/2024 - 17h37 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PT está reunido em Brasília PT/ reprodução

O Diretório Nacional do PT aprovou, neste sábado (7), uma resolução que pede mudanças na comunicação do governo Lula. O texto pede que Lula use mais a cadeia de rádio de TVs. “Acho que sempre uma área a ser melhorada", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em coletiva de imprensa. O próprio presidente afirmou ontem (6) que pretende fazer mudanças na comunicação do governo.

“Há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame que não está se comunicando bem”, disse.

O texto da resolução também faz críticas ao mercado e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o documento, Lula tem tido acertos na área econômica e social, mas enfrenta resistências do mercado.

A resolução também apresenta a defesa de algumas bandeiras, que segundo Gleisi Hoffmann estão “diretamente ligados a preocupação da população". Entraram no texto a defesa do fim da escala 6X1, a regulamentação das bets e o arquivamento do projeto da anistia.

O PT esteve reunido em Brasília desde quinta-feira (5) para discutir o futuro do partido após as eleições deste ano e o caminho até 2026. Lula participou do evento na sexta-feira (6) por videoconferência, já que estava em São Paulo.