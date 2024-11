Reunião da cúpula do P20 termina nesta sexta com declaração conjunta dos parlamentares Lema deste ano do encontro foi: ‘Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

Cúpula do P20 termina nesta sexta-feira (7) C

A 10ª edição da Cúpula do P20 termina nesta sexta-feira (7). Ao longo de três dias, parlamentares das 20 principais economias do mundo discutiram em Brasília o lema “Parlamentares por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”. A ideia do encontro foi debater questões globais urgentes, como o combate à fome, a redução da pobreza e a transição ecológica justa e inclusiva. Esses tópicos devem constar na declaração conjunta a ser divulgada no fim da reunião.

A declaração conjunta será entregue à Cúpula de Líderes do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos 19 países-membros, da União Africana e da União Europeia.

O P20 foi organizado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados em parceria com a UIP (União Interparlamentar). Nesta sexta, os parlamentares discutirão sobre a construção de uma governança global adaptada aos desafios deste século. Depois, às 11h30, acontecerá o encerramento da cúpula.

Ao longo desses três dias, deputados e senadores discutiram os seguintes temas:

‌



Justiça climática e o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça;

Mulheres no Poder: ampliando a representatividade feminina em espaços decisórios;

Combatendo desigualdades de gênero e raça e promovendo a autonomia econômica das mulheres;

A contribuição dos Parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade; e

O papel dos Parlamentos no enfrentamento da crise ambiental e sustentabilidade.

Lira e Pacheco falam em ‘período delicado’ e ‘tensões’

Na quarta-feira (7), os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, mencionaram que o mundo atravessa um período “delicado” e repleto de “tensões”. Pacheco ressaltou a importância do P20 e os desafios democráticos enfrentados no contexto atual:

“Ao constituir o P20, o Grupo dos Vinte está à altura do desafio democrático inerente ao bom funcionamento do sistema internacional, em que se exige mais diálogo, transparência e participação das diversas nações e seus povos. Fato bastante relevante, sobretudo se considerarmos o delicado momento em que vivemos, um momento no qual a democracia é questionada em várias partes do globo”, declarou o presidente do Senado.

‌



Lira também enfatizou as dificuldades globais, apontando as tensões entre países e os desafios que têm aprofundado as desigualdades.

“Estamos passando por um período de grandes tensões entre diversas nações. Somam-se a esse triste cenário crises humanitárias, climáticas e sanitárias que têm contribuído para o aumento das desigualdades.”