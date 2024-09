Reviravolta na disputa pelo sucessor de Lira movimenta partidos na Câmara Maior bancada da Câmara, Partido Liberal se reúne nesta segunda-feira (9) para decidir apoio ao sucessor de Arthur Lira Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Maior bancada da Câmara, PL se reúne para decidir Mario Agra / Câmara dos Deputados - 19/06/2024

A eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados ganhou novos contornos na semana passada com a ascensão de Hugo Motta (Republicanos-PB) como possível candidato apoiado pelo presidente Arthur Lira (PP-AL). O momento é de articulação entre os aspirantes e as bancadas, que buscam alianças para viabilizar suas candidaturas. Nesta segunda-feira (9), o PL (Partido Liberal) se reúne para definir posição sobre o apoio na disputa. A eleição para a nova presidência da Câmara está prevista para fevereiro de 2025.

Com a maior bancada da Câmara, o apoio do PL pode ser decisivo na disputa. Além de Hugo Motta, que busca garantir o respaldo do partido, outros candidatos também estão em articulação, como Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL), todos com ambições na corrida pela presidência.

Durante a semana passada, o PL discutiu possíveis apoios aos candidatos e convocou uma reunião antes da última semana de trabalho concentrado na Câmara, que antecede as eleições municipais de 6 de outubro.

Inicialmente, havia uma tendência em apoiar Elmar Nascimento, especialmente enquanto ele era o favorito de Arthur Lira. Caso Lira confirme seu apoio a Hugo Motta, é provável que o PL siga essa direção, embora possam surgir divergências internas. A decisão final será tomada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Interlocutores do partido na Câmara afirmaram à reportagem que Hugo Motta é aceito entre a maioria dos parlamentares do partido. No entanto, há uma ala que se incomoda com o perfil governista do paraibano. Esse grupo acredita que Motta tem um nível de alinhamento com o governo maior do que outros concorrentes, como Elmar Nascimento, por exemplo.

Elmar, que já foi o favorito de Lira na disputa, tem sinalizado que não pretende abrir mão de sua candidatura à Presidência da Câmara. Ele era visto como o sucessor natural de Lira e, atualmente, lidera o maior bloco partidário da Casa, o “blocão do Lira”, composto por 161 deputados e articulado pelo próprio Lira no ano passado.

O deputado baiano aposta nessa liderança para fortalecer a candidatura e busca alianças com partidos do blocão, como PSD, MDB e Podemos. Tanto o PSD quanto o MDB têm candidatos à presidência e, diante da reviravolta na disputa, não descartam unir forças. No entanto, segundo apuração do R7, a maioria dos deputados desse bloco tende a apoiar Hugo Motta.

Quem é Hugo Motta

Hugo Motta, aos 34 anos, é atualmente o líder do Republicanos e está no quarto mandato como deputado federal. Ele se destacou como o principal candidato para suceder Arthur Lira após o presidente nacional do Republicanos e 1º vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (SP), desistir da disputa e se tornar avalista da campanha do paraibano.

Se for confirmado o candidato de Lira e eleito, Motta será o mais jovem presidente da Câmara desde a redemocratização, superando o recorde de Aécio Neves, que assumiu a presidência aos 41 anos em 2001.

Apesar de jovem, Motta é reconhecido como um articulador experiente. Ele presidiu comissões como a de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão para a Privatização da Eletrobras e a CPI da Petrobras. Além disso, tem um histórico de articulação política e tem trânsito livre em diferentes alas ideológicas.

A capacidade de construir consensos é vista como uma das principais vantagem de Motta em relação aos seus concorrentes. Ele já obteve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e conta com o respaldo do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP.