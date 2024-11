Revisiting Creedence, Sorriso Maroto e Martinho da Vila animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 16h32 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h32 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

A diversão dos brasilienses está garantida com o feriado nesta sexta-feira (15). Com o fim de semana antecipado, os destaques da agenda cultural do R7 são os shows da banda Sorrido Maroto e Revisiting Creedence, festival Luz, Circo do Chaves e exposições. As atividades começam nesta quinta-feira (14).

Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @sorrisomaroto e @revisiting_creedence

Sorriso Maroto - As antigas

Para quem gosta de pagode, o grupo Sorriso Maroto se apresenta neste sábado (16) no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A banda traz a Brasília o seu mais novo projeto com músicas antigas como “Me olha nos olhos”, “Boa noite” e “Engano”.

Onde: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sábado (16)

Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 123,50

Revisiting Creedence

Os fãs de rock’n roll estão ansiosos para a chegada da banda Revisiting Creedence em Brasília. Neste domingo (17), o grupo se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e promete uma noite inesquecível. A nova configuração da banda traz Dan McGuinness e Kurt Griffey, ex-integrantes do Creedence Clearwater Revisited, que têm uma trajetória de quase 1.000 shows ao redor do mundo.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: domingo (27)

Horário: 20h

Valor: a partir de R$ 150

Festivais reunirão grandes nomes da música brasileira Reprodução/Instagram @festivalluz e divulgação/Festival Estilo Brasil

Festival Estilo Brasil

A partir desta quinta-feira (14), a capital federal recebe o “Festival Estilo Brasil” com artistas consagrados no país e no exterior. Entre os nomes, estão Xamã, Geraldo Azevedo, Poesia Acústica Ivan Lins, Chico César, Paulinho da Viola, Silva e Stacey Kent. Neste sábado (16), Ana Carolina subirá ao palco para comandar a noite. As apresentações acontecem no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: 14/11 a 14/12

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 80

Festival Luz

Em sua terceira edição e com promessa de ser inovador, o Festival Luz que oferece desde shows até experiências interativas com Inteligência Artificial, acontece de quinta (14) a sábado (16) na Arena BRB Mané Garrincha. O público poderá participar de workshops, jogos interativos, palestras sobre inovação e até experiências em realidade aumentada.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: 14/11 a 16/11

Horário: 14h30

Valor: a partir de R$ 70

Epetáculos acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @circodochaves e @ eixoculturaliberoamericano

Concerto Negro

Brasília recebe a partir desta quinta-feira (14), o “Concerto Negro” com apresentações musicais para celebrar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Neste sábado (16), o cantor Martinho da Vila e a Orquestra Zumbi dos Palmares se apresentarão no Complexo Cultural Ibero-Americano. Dhi Ribeiro, Família Alcântara, Maestro Leonardo Bruno também irão subir no palco até domingo (17). A entrada é gratuita.

Onde: Complexo Cultural Ibero-Americano

Quando: 14/11 a 17/11

Horário: Conferir programação no site

Valor: gratuito

Circo Mágico do Chaves

O Circo Mágico do Chaves está chegando ao fim. Neste domingo (17), os personagens da Vila mais famosa da televisão brasileira encerrarão a participação em Brasília. As crianças podem se divertir com a apresentação, espaços instagramáveis, atrações interativas e até lanchonete temática.

Onde: Arena BRB Nilson Nelson

Quando: 14/11 a 17/11

Horário: quintas e sextas às 20h; sábados e domingo, às 15h00 e 18h00

Valor: a partir de R$ 70

Exposições são gratuitas Divulgação/Caixa Cultural Brasília e Expo Favela

Expo Favela Innovation

O Sesi Lab de Brasília recebe a 2ª edição da Expo Favela Innovation neste sábado (16) e domingo (17). O evento tem como objetivo estimular o empreendedorismo periférico e criar uma plataforma de visibilidade para negócios nascidos em comunidades. A feira reunirá empreendedores, empresários e startups do DF para promover parceiras na economia das favelas.

Onde: Sesi Lab de Brasília

Quando: sábado (16) e domingo (17)

Horário: 13h

Valor: gratuito

Hiper-Realismo no Brasil

A Caixa Cultural Brasília recebe a mostra “Hiper-Realismo no Brasil”, do artista Giovani Caramello. A exposição reúne rostos esculpidos em resina e silicone, que carregam as marcas do tempo. A entrada é gratuita.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: 13/11 a 12/1/2025

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h.

Valor: gratuito

“RISCOS”, de Daniel Jacaré

O Mezanino da Torre de TV apresenta a exposição “RISCOS” de Daniel Jacaré, com curadoria de Flávia Rangel. A mostra traz mais de 20 obras que traçam a evolução artística de Jacaré, desde croquis arquitetônicos até expressões mais livres e intensas. A exposição também inclui um espaço interativo onde os visitantes podem desenhar Brasília.

Onde: Mezanino da Torre de TV

Quando: até 20 de novembro

Horário: segunda a sábado, das 11h30 às 20h

Valor: R$ 15