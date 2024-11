Ricardo Cappelli é anunciado pré-candidato ao governo do DF pelo PSB Cappelli é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e atuou como interventor durante o 8 de Janeiro Brasília|Do R7, em Brasília 23/10/2024 - 13h38 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h38 ) twitter

Cappelli é pré-candidato pelo PSB ao governo do DF Reprodução/Istagram/@carlossiqueira4040/22.10.24

O político Ricardo Cappelli foi lançado como pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB. A indicação conta com apoio do ex-governador Rodrigo Rollemberg. Participaram do anúncio para oficialização da escolha o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o líder da legenda no DF, Rodrigo Dias.

Em mensagem publicada pelas redes sociais, Siqueira anunciou a decisão, “ressaltando a importância de fortalecer alianças e consolidar um projeto sólido para o futuro do DF”. Na mensagem, Siqueira elogiou Cappelli através da trajetória. “Sua experiência como interventor federal, aliada à sua vasta atuação em gestão pública, o prepara para assumir responsabilidades ainda maiores”.

Cappelli ganhou destaque ao ser designado interventor do Governo Federal na segurança pública do DF durante os ataques do 8 de Janeiro. Ele também atuou como secretário-executivo do ministério da Justiça na gestão de Flavio Dino e foi ministro interino do GSI, em 2023. Atualmente, é presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial).