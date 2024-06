Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado

Ricardo Nunes se reúne com Bolsonaro e cotado para vice em São Paulo No encontro, o prefeito de SP não confirmou a decisão, mas disse que nome deve ser decidido na próxima semana

Nunes afirmou que decisão deve ser tomada até o fim da próxima semana (Reprodução/ Redes sociais)

O pré-candidato à reeleição em São Paulo, prefeito Ricardo Nunes (MDB) , se reuniu nesta sexta-feira (14) com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o ex-coronel da Polícia Militar Ricardo de Mello Araújo (PL), principal cotado para o cargo de vice. O nome do coronel aposentado, apresentado por Bolsonaro, enfrentava resistência no entorno de Nunes, que afirmou que a decisão não será tomada no momento.

A mudança no cenário eleitoral, entre elas a chegada de Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB), contribuiu para que Nunes cogitasse aceitar o nome apresentado por Bolsonaro. A expectativa é que a decisão seja tomada até o fim da próxima semana.

Segundo Nunes, antes do anúncio, será necessário conversar com outros pretendentes cotados para o cargo e com os partidos. “O coronel Mello tem a indicação e a simpatia do presidente Bolsonaro e também do governador Tarcísio. A questão da discussão do vice vai ser no momento onde a gente vai poder conversar com todos os partidos, ter o apoio de todos os partidos. Não vamos fazer nenhuma imposição para nenhum, vamos dialogar com todos os partidos e entender qual o melhor nome”, disse.

Durante o evento, Bolsonaro classificou o momento como “noivado” e disse que logo haverá uma definição do nome. Apesar de não haver uma decisão, Nunes elogiou o ex-coronel e disse que por ter o apoio do PL, a escolha teria “peso”. Mas afirmou não haver “demérito a todos os outros e a todas as outras indicações dos partidos”.

Inicialmente, o governador Tarcísio de Freitas defendeu que a escolhida fosse a vereadora e ex-secretária Sonaira Fernandes (PL). Com a chegada de Marçal e Datena, ele afirmou no início da semana que estava “fechado com Bolsonaro” e que a definição de Mello Araújo deveria ser feita “o mais rápido possível”.

Nunes tem evitado cravar o nome do coronel sob a justificativa de consultar os dirigentes dos demais partidos da coligação. O prefeito reúne o apoio de PL, Republicanos, Progressistas, PSD, Solidariedade, Avante, PRD, Podemos, Agir e Mobiliza, além do MDB.

*colaborou Giovanna Risardo da RECORD