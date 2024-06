Rivaldo pede que plenário do STF julgue denúncia contra presos por morte de Marielle A Primeira Turma do tribunal marcou para 18 de junho o julgamento da ação

Rivaldo Barbosa está preso desde março deste ano (Fernando Frazão/Agência Brasil - 13.12.2018)

O delegado Rivaldo Barbosa pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra os três principais suspeitos de ter planejado o assassinato da vereadora Marielle Franco seja analisada pelo plenário da Corte e não pela Primeira Turma. O colegiado marcou para 18 de junho o julgamento da ação.

Segundo a defesa, há no caso temas de extrema relevância jurídica que ultrapassam a simples análise de uma demanda criminal. A defesa também cita a questão do foro privilegiado.

“Despeito da posição sedimentada do Plenário no sentido de que o foro por prerrogativa de função conferido aos deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas (Questão de ordem na Ação Penal nº 937), no caso em concreto, é evidente que os crimes imputados aos denunciados não foram cometidos durante o mandato de deputado federal ou em razão dele”, disse a defesa.

Para a defesa, há situações específicas previstas no parágrafo único do art. 22 do RISTF que demandam a submissão do tema ao Plenário, a saber: (a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário e (b) em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turma

Apontados como mandantes do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão e o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa foram presos em março em uma operação da Polícia Federal, com participação da PGR e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson, o ex-policial militar Ronnie Lessa afirmou em delação premiada que Chiquinho, Domingos e Rivaldo tiveram participação no assassinato.

De acordo com Lessa, o crime seria uma vingança contra o ex-deputado estadual Marcelo Freixo, para quem Marielle trabalhou como assessora.

Na última sexta-feira (7), o Moraes autorizou a transferência de Ronnie Lessa da penitenciária federal de Campo Grande para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Além disso, o ministro tirou o sigilo da delação do ex-policial.

No relato, Lessa afirma que se encontrou três vezes com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão para tratar do assassinado da ex-vereadora Marielle Franco. Segundo Lessa, as reuniões duraram cerca de uma hora cada.

O último encontro foi em abril de 2018, depois do assassinato. Os suspeitos estavam preocupados com a repercussão do caso. Lessa diz que eles foram tranquilizados pelos irmãos Brazão, que afirmaram que podiam contar com a atuação de Rivaldo, que à época do crime chefiava a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Lessa disse, ainda, que Marielle era uma “pedra no caminho” dos irmãos Brazão. “Foi feita a proposta, a Marielle foi colocada como uma pedra no caminho. O Domingos, por exemplo, não tem ‘papas na língua’”, afirmou Lessa aos investigadores. Além disso, de acordo com o policial, o plano para matar Marielle teve início em setembro de 2017.