Rodrigo Pacheco se ausenta da cúpula do P20 após falecimento do pai Ainda não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento de Helio Cota Pacheco Brasília|Do R7, em Brasília 08/11/2024 - 11h58 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h03 )

Helio Cota Pacheco morreu na madrugada desta sexta Waldemir Barreto/Agência Senado - 07/11/2024

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não participará da sessão de encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), programada para ocorrer nesta sexta-feira (8). O motivo da ausência de Pacheco é o falecimento de seu pai, o senhor Helio Cota Pacheco, na madrugada desta sexta, em Belo Horizonte (MG).

Ainda não foram divulgados detalhes do velório e sepultamento de Helio Cota Pacheco, mas a expectativa é que autoridades e amigos próximos prestem solidariedade e homenagens à família.

A cúpula do G20, que prossegue sem a presença de Pacheco, reúne líderes de diversos países para debater soluções e estratégias para os desafios globais.

Entenda o G20

O Brasil, sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência do G20 em 2023. A avaliação de integrantes do governo é de que o país tem que usar essa posição para exercer influência e, assim, colocar em práticas temas que tem defendido, como o combate às mudanças climáticas e às desigualdades.

O grupo do G20 é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia,além da União Europeia e da União Africana, que recebeu status de membro na Cúpula de Nova Déli, em setembro último.

O G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

Agenda do P20

O evento começou na quarta-feira (6) com o fórum parlamentar do G20, cujo tema é “Rumo à implementação das recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20″. Na ocasião, os temas que serão debatidos são: justiça climática e o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça; representatividade feminina em espaços decisórios e combate às desigualdades de gênero e raça; e promoção da autonomia econômica das mulheres. Por fim, haverá um coquetel de boas-vindas às delegações.

Na quinta-feira (7), ocorre a cúpula do P20, prevista para 10h30. Após o almoço, os presidentes vão debater sobre a contribuição dos parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade e o papel do Legislativo no enfrentamento da crise ambiental e na sustentabilidade. Durante a noite, será realizado o jantar oficial.

Nesta sexta-feira (8), os parlamentares discutem a construção de uma governança global adaptada aos desafios atuais, seguido da sessão de encerramento.

No final da agenda, está prevista uma declaração conjunta que deverá ser entregue aos líderes globais no G20, marcado para a próxima semana, no Rio de Janeiro (RJ). Foram convidadas para a cerimônia em solo brasileiro as seguintes organizações: Nações Unidas, Parlamento Latino-Americano, Parlamento do Mercosul, ParlAmericans e União Interparlamentar.