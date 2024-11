Rozana Naves toma posse como nova reitora da UnB Professora é segunda mulher reitora da UnB e primeira brasiliense Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 21/11/2024 - 23h33 (Atualizado em 21/11/2024 - 23h35 ) twitter

Rozana e Marcio assumiram como reitora e vice Anastácia Vaz/Secom UnB

A professora Rozana Naves assumiu, nesta quinta-feira (21), o posto de reitora da UnB (Universidade de Brasília). Marcio Muniz é o novo vice-reitor. A chapa foi eleita em setembro para um mandato até 2028. A cerimônia de posse foi no auditório Lauro Morhy, do Instituto de Química, no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

Rozana Naves assume no lugar de Márcia Abrahão, primeira mulher a ser reitora da UnB. Ela ficou na gestão por dois mandatos consecutivos.

Em seu discurso, Rozana agradeceu a quem apoiou um “projeto de universidade participativa e transformadora”, que garantiu que colocará em prática. “É com profunda emoção e um sentimento de grande responsabilidade pelo cargo de reitora que assumo, que deixo aqui o convite para que a Universidade de Brasília seja muito, para a comunidade, para o seu território, para o seu país, sendo simples. Acredito profundamente que superaremos os desafios e alcançaremos os nossos objetivos institucionais por meio de uma gestão participativa e humanista em uma ambiente de trabalho saudável e inclusivo”, afirmou.

Rozana é a primeira brasiliense reitora da UnB. Ela é docente do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP/IL) desde 2006. Na UnB, ela cursou o mestrado e integrou a primeira turma do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística.

Já Marcio Muniz é professor da Faculdade de Tecnologia (FT) há 38 anos. Ele é natural do Ceará, tem mestrado em engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor pela University College Of Swansea (Reino Unido)