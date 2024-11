Rui Costa critica Roberto Campos Neto: ‘BC precisa ser dirigido por quem mora no Brasil’ Ministro atribuiu subida do dólar desta quinta (28) a ‘visão política’ de presidente do Banco Central Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 20h15 (Atualizado em 28/11/2024 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Declarações de ministro seguem falas de Lula Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 21.11.2024

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou nesta quinta-feira (28) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na linha das falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o dirigente bancário, o ministro afirmou que o governo está “em contagem regressiva” para a saída de Campos Neto do cargo, no fim do ano. Ele será substituído pelo economista Gabriel Galípolo, indicado por Lula. Costa destacou, contudo, que a direção de Galípolo não será vinculada ao Executivo.

“Estamos em contagem regressiva para ter, não um Banco Central que seja com olhar para o Executivo, mas um BC que tenha olhar para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil, e não em Miami [nos Estados Unidos]. Por quem tem sua famíliia residindo no Brasil, que tem esperança e seu futuro pessoal e profissional vinculado ao Brasil, e não ao exterior. É muito mais producente quando as pessoas cuidando do país são quem vai morar nele, não que estão já morando em outro país e prejudicando seu país de origem”, criticou.

O ministro também atribuiu a alta do dólar desta quinta (28) à “visão política” de Campos Neto. A moeda norte-americana fechou em R$ 5,98, em reação às medidas fiscais anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa quarta (27). O valor superou o recorde da véspera (R$ 5,913) e o registrado em maio de 2020, no auge da pandemia, quando alcançou R$ 5,97.

“O que não pode e que nos causou indignação... Todo esse questionamento de hoje foi deliberadamente, na nossa opinião, motivado e ‘startado’ [iniciado] pela atual direção do BC, que, na minha opinião, numa visão política de boicote ao governo, ficou criando a sensação permanete de instabilidade”, acrescentou Costa.