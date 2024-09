Sabatina de Gabriel Galípolo no Senado é marcada para 8 de outubro Relator da indicação será o senador Jaques Wagner (PT-BA) Brasília|Do R7 05/09/2024 - 20h53 (Atualizado em 05/09/2024 - 21h01 ) ‌



Galípolo foi indicado pelo presidente Lula Lula Marques/ Agência Brasil - arquivo

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado marcou a sabatina do economista Gabriel Galípolo para a Presidência do Banco Central para 8 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições.

O presidente da CAE, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), também designou o senador Jaques Wagner (PT-BA) para ser o relator da indicação do economista.

Galípolo foi indicado para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir Roberto Campos Neto, que tem mandato até o fim deste ano. Caso o nome dele seja aprovado na CAE, ainda precisa ser confirmado em Plenário.

Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica, Galípolo é o atual diretor de Política Monetária do Banco Central. Ele também foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda.