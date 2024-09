Sabatina de Galípolo no Senado deve ser na próxima semana Relator da indicação será o líder do governo na Casa; Executivo acredita que votação no Plenário pode ocorrer no mesmo dia de análise na CAE Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/09/2024 - 12h13 (Atualizado em 02/09/2024 - 12h26 ) ‌



Galípolo foi indicado por Lula na semana passada Pedro França/Agência Senado - 4.7.2023

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva trabalha com a expectativa de a sabatina do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central ocorrer em 10 de setembro, terça-feira da próxima semana. Depois da indicação para o cargo, feita por Lula na última quarta (28), Galípolo precisa ser aprovado pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado e confirmado pelo Plenário da Casa.

“O presidente Lula reforçou a orientação de que, a partir de hoje, o líder [do governo no Senado] Jaques Wagner (PT-BA) acompanhe Galípolo em reuniões com os líderes partidários e com os membros da CAE, num primeiro momento, e com os demais para o Plenário”, afirmou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta segunda (2), após reunião com Lula e a equipe de coordenação do governo, no Palácio do Planalto.

Segundo Padilha, o relator da indicação de Galípolo na CAE será o próprio Wagner. A previsão do Executivo é que o relatório seja lido na comissão já nesta terça (3). Embora não esteja pré-agendada, a votação no Plenário pode ocorrer também na terça (10) da próxima semana, depois da análise na CAE.

Galípolo é o atual diretor de Política Monetária do Banco Central. Ele foi indicado por Lula para o cargo no ano passado e aprovado pelo Senado, tanto na CAE quanto no Plenário, onde recebeu 39 votos favoráveis e 12 contrários. Na comissão, foram 23 “sim” e dois “não”.