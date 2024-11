Sai chip da beleza e entra chip da saúde: veja alterações da Anvisa para implantes hormonais Médicos só podem prescrever implantes hormonais para tratamento de saúde, e não mais para fins estéticos Brasília|Do R7, em Brasília 26/11/2024 - 12h06 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h06 ) twitter

Proibição dos implantes hormonais por parte da Anvisa divide a classe médica

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitário) publicou despacho em que traz novas regulamentações sobre os implantes hormonais. Duas das principais alterações são a obrigatoriedade de de o medicamento ser voltado especificamente para tratamento de saúde, ou seja, a continuidade da proibição do chip da beleza, e o termo de responsabilidade que farmácias de manipulação terão que assinar.

As empresas e profissionais deverão observar as seguintes diretrizes:

As prescrições devem obrigatoriamente incluir o CID (Código Internacional de Doença) correspondente à condição clínica tratada, sendo vedada a prescrição para finalidades proibidas pelo Conselho Federal de Medicina, como estética, ganho de massa muscular e melhora de desempenho esportivo.

As prescrições devem ser realizadas por médicos legalmente habilitados junto ao respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM), por meio de Receituário de Controle Especial.

O Termo de Responsabilidade/Esclarecimento obrigatoriamente deverá ser preenchido e assinado pelo prescritor, pelo paciente e pela farmácia, em 3 (três) vias, devendo a primeira via permanecer no prontuário, a segunda via ser arquivada na farmácia de manipulação e a terceira via ser mantida com o paciente.

A manipulação de implantes hormonais deve seguir rigorosamente as disposições das Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias.

Todo e qualquer evento adverso relacionado ao uso de implantes hormonais é de notificação compulsória ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, devendo ser realizada por profissionais de saúde e pelas farmácias de manipulação, por meio do sistema VigiMed, mediante, minimamente, a apresentação das seguintes informações: a informação de que se trata de medicamento manipulado ou não, indicação terapêutica, dosagem, via de administração e forma farmacêutica.

Aprovação da Anvisa

No documento publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (26), o órgão determina que só poderão ser manipulados os implantes com insumos farmacêuticos ativos aprovados pela Anvisa.

Esse tipo de comércio também deve fazer a transmissão de arquivos eletrônicos com os medicamentos usados. O programa de fiscalização das farmácias vai continuar, com o monitoramento das notificações de eventos adversos.

A Anvisa vai realizar Painel Técnico sobre o tema, “que deve envolver os principais agentes afetados”. O órgão também determina que “o descumprimento deste instrumento sujeitará os infratores às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, incluindo advertências, multas e outras sanções administrativas".