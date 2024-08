Saiba como polícia do Piauí recupera celulares roubados; estratégia será nacionalizada Mais de oito mil aparelhos roubados foram apreendidos em um ano e meio de programa, cinco mil só nos primeiros cinco meses de 2024 Brasília|Do R7 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



Recuperação de aparelhos roubados Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

Com a ajuda da Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí (ATI), a Secretaria de Segurança do estado criou um projeto inovador que recuperou mais de sete mil celulares roubados. O sistema utiliza um banco de dados que inclui o IMEI, o número de registro de cada aparelho. Esse código permite que a polícia localize exatamente onde está cada telefone e com quem ele está. Por meio de uma ordem judicial, as operadoras de telefonia são obrigadas a fornecer todas as informações das pessoas que habilitaram uma nova linha nesses celulares roubados ou furtados, facilitando a recuperação dos aparelhos.

Devido ao alto número de resgates, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta quinta-feira (1º) que vai atualizar o aplicativo ‘Celular Seguro’, incorporando a tecnologia implementada no Piauí para facilitar a recuperação de celulares roubados e furtados. Esta medida visa combater os crimes de roubo de aparelhos, que no ano passado somaram mais de 937 mil registros de ocorrência, segundo dados do Anuário da Violência.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança do Piauí, foram recuperados mais de oito mil aparelhos no período de um ano e meio, cinco mil só nos primeiros cinco meses desse ano. Esse trabalho resultou em uma redução de 42% nos roubos de celulares no estado em comparação ao mesmo período do ano passado, e um aumento de quase 200% na retenção de celulares.

A próxima atualização do aplicativo ‘Celular Seguro’ permitirá que os usuários bloqueiem o chip do aparelho roubado enquanto mantêm o aparelho ativo, facilitando a recuperação posterior. O objetivo é incorporar o esquema de investigação implementado no Piauí, que conseguiu recuperar quase seis mil celulares em nove meses, reduzindo em 44% o número de furtos de telefones móveis no primeiro trimestre de 2024.

“A partir de agora o celular seguro vai contar com um botão que é o modo recuperação. Desse modo, ele não bloqueia o IMEI. A vítima do furto ou do aparelho celular vai ter a sua linha telefônica bloqueada, os aplicativos financeiros bloqueados, mas o IMEI constará em um cadastro nacional de celulares furtados e roubados que estará disponível a partir de agora para o cidadão, para que ele mesmo saiba se aquele aparelho que ele está adquirindo em uma loja ou em um comércio informal tem a procedência segura”, explicou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos.

Estados Participantes do Protocolo

Os seguintes estados fazem parte do primeiro grupo de trabalho para expandir o Celular Seguro:

Acre

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Pará

Piauí

Fases do Novo Programa do Governo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou as três fases do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares em uma solenidade realizada nesta quinta-feira (1º) em Brasília:

Fase 1 (realizada nesta quinta-feira 1º):

Formalização da iniciativa

Assinatura de convênio com o estado do Piauí

Ingresso de outros nove estados

Fase 2:

Formação de um grupo de trabalho

Elaboração conjunta das etapas, metodologia e fluxo do protocolo

Realização de testes

Fase 3: