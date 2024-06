Saiba como será a posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do TSE

Alto contraste

Ministra Cármen Lúcia será presidente do TSE (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo)

A ministra Cármen Lúcia tomará posse como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (3), a partir das 19h, em sessão solene realizada no plenário da corte, em Brasília. Na mesma ocasião, o ministro Nunes Marques será empossado vice-presidente do tribunal. Há cerca de 350 convidados confirmados. O atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vai deixar o tribunal. A cadeira dele será ocupada pelo ministro André Mendonça.

Cármen Lúcia e Nunes Marques serão responsáveis por conduzir as eleições municipais de 2024. A cerimônia de posse dos dois deve contar com a presença de ao menos 350 pessoas, entre convidados e autoridades dos Três Poderes da República.

A cerimônia será aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Logo depois será executado o Hino Nacional. Após o hino, a ministra Cármen Lúcia lê o termo de posse, seguida de Nunes Marques, que fará a mesma coisa.

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Raul Araújo, discursará em nome do tribunal, seguido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Após, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, falará em nome da entidade.

Por fim, Cármen Lúcia fará um discurso como presidente, e a cerimônia será encerrada. Como é tradicional, haverá cumprimentos no salão do tribunal.

Na mesa, estarão o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de representantes da OAB.

A ministra Cármen Lúcia assume a presidência do TSE pela segunda vez na história da corte. Ela ocupou o posto entre abril de 2012 e novembro de 2013, sendo a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral brasileira. Na época, ela substituiu o então ministro Ricardo Lewandowski.