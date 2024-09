Saiba quem é Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos Em meio a denúncias de assédio por ex-ministro, deputada estadual de MG foi anunciada nesta segunda para chefiar a pasta Brasília|Do R7, em Brasília 09/09/2024 - 18h56 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h56 ) ‌



Macaé Evaristo foi anunciada como ministra nesta segunda Guilherme Dardanhan/ALMG

Anunciada como nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG) entra para substituir o ex-ministro Silvio Almeida, demitido em meio a denúncias de assédio sexual. Nascida em São Gonçalo do Pará (MG), Macaé, de 59 anos, é graduada em Serviço Social, mestre e doutoranda em educação.

Professora desde os 19 anos, ela foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal (2005 a 2012) e estadual (2015 a 2018) de Educação em Belo Horizonte.

Ainda na área da educação, em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC (Ministério da Educação). Na pasta, Macaé coordenou programas para implementar escolas indígenas, integral e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior.

Em 2022, Macaé foi eleita pela primeira vez para um mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A deputada atuou em assuntos relacionados à assistência social, cultura, esporte, políticas públicas voltadas à diversidade e à inclusão das mulheres e de grupos minorizados. Na Assembleia, a deputada foi vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, além da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

Ministério dos Direitos Humanos

Nesta segunda-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a deputada como nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

“Hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Mais tarde, Macaé Evaristo confirmou o convite e disse que segue no “compromisso de uma vida na luta direitos”. A deputada disse, ainda, que o país tem “grandes desafios”, mas que se sente honrada com o chamado.

“É com muita honra que aceitei, nesta segunda-feira, o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nosso país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa, com o compromisso de uma vida na luta direitos”, disse.

Desde a última sexta-feira (6), a chefia da pasta federal era ocupada interinamente pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Com as denúncias de assédio, o Palácio do Planalto informou que Lula decidiu pela demissão de Silvio Almeida por considerar “insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual.”