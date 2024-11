‘Saiu muito sangue e eu achei que tinha rachado o cérebro’, diz Lula sobre acidente Presidente sofreu acidente doméstico no dia 19 de outubro e precisou levar cinco pontos na nuca Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 18h36 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula levou cinco pontos na nuca após acidente doméstico Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou, nesta quarta-feira (6), detalhes do acidente doméstico sofrido no dia 19 de outubro. Na ocasião, o petista se machucou enquanto cortava as unhas, em um banheiro do Palácio da Alvorada. Ao se abaixar, se desequilibrou e caiu de costas. Na queda, sofreu um corte na nuca e precisou levar ao menos cinco pontos. “Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro”, disse.

“Eu caí de onde eu nunca deveria ter caído. Eu cheguei 16h30, no sábado, em casa, vindo de São Paulo. Eu sentei para cortar a minha unha. Eu cortei a minha unha, lixei a minha unha, sentado em um banco que eu sempre sentei. Atrás do banco que eu estava sentado, tem o espelho, as gavetas e tem uma hidromassagem grande, com um metro e pouco de altura. Quando eu fui guardar o estojo, invés de eu mexer com o banco, eu mexi só com o corpo. E aí é que não teve mais espaço”, contou Lula.

“A minha bunda não levitou (risos). Então eu caí e bati com a cabeça. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro, o casco, sabe. Eu fui direto para o [hospital privado] Sírio Libanês. Eu achei que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro. Eu estou fazendo ressonância magnética a cada três dias. Agora vou fazer outra no domingo para ver se estou 100% curado. Os médicos me recomendaram a não viajar em voo prolongado, então suspendi todas as viagens. Ao mesmo tempo, estou tomando remédio para prevenção”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As informações foram dadas por Lula em entrevista para a RedeTV. O acidente doméstico ocorreu em outubro e resultou em traumatismo craniano leve. Desde então, o presidente tem feito exames de ressonância magnética, a fim de detectar sangramento interno. “Eu vou me cuidar até os médicos disserem que estou apto. Batida na cabeça é uma coisa sempre muito delicada. Os médicos me dizem que é preciso até 30 dias para saber os efeitos que o tombo causou. Eu estou bem, estou trabalhando normalmente. Eu só posso dizer que a batida foi muito forte”.

Os médicos recomendaram que Lula evitasse viagens longas. Diante do cenário, o presidente cancelou quatro compromissos internacionais: Rússia, Azerbaijão, Colômbia e Peru. Na próxima semana, o petista vai participar da Cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro (RJ). O encontro vai receber os líderes das principais economias do mundo, além de organizações internacionais.