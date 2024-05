Saúde cria programa de atendimento itinerante para pessoas vulneráveis

Alto contraste

Profissionais vão atender população mais vulnerável (Breno Esaki/Arquivo/Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal criou um programa de atendimento itinerante para as pessoas mais vulneráveis. Com a iniciativa, profissionais de saúde vão levar atendimento multiprofissional, exames, medicamentos da farmácia básica e outros procedimentos para comunidades e pessoas que residem em áreas de difícil acesso ou que estão em alta vulnerabilidade. A medida foi publicada em edição extra no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (27).

Segundo a coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra França, o programa vai levar prevenção e promoção à saúde para as comunidades. O objetivo é que iniciativa atue em conjunto com outros programas itinerantes, como da Saúde da Família, Consultório na Rua, de Saúde Bucal e de Prática Integrativas.

“Estamos finalizando os preparativos logísticos e operacionais para colocar o serviço em prática ainda neste ano”, explica.

O programa chamado Expedição Cuidar também vai orientar à população “quanto a procedimentos e cuidados relacionados às especialidades” com material didático para difundir informações sobre a saúde do homem, da mulher, da criança e do adolescente, por exemplo.