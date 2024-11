Saúde do DF cria grupo para desenvolver linguagem simples em receitas médicas Grupo vai propor modelos de receituário adaptados para os usuários do sistema público de saúde da capital do país Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 13h15 (Atualizado em 14/10/2024 - 13h15 ) twitter

Objetivo é facilitar diálogo com pacientes Pedro Ventura/Agência Brasília

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal criou um grupo de trabalho para desenvolver estratégias de linguagem simples em receitas médicas. A decisão está publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (14) e prevê que o grupo colha contribuições e proponha modelos de receituários adaptados para os usuários do sistema público.

Os profissionais devem melhorar a prestação de serviços aos usuários; garantir a eficiência, clareza e transparência das informações; assim como a segurança na prescrição e administração de medicamentos; e destacar a importância dos tratamentos médicos realizados de forma correta.

Segundo publicação no DODF, os servidores também devem ser valorizados na ação. Para isso, o grupo de trabalho deve mapear boas práticas de adaptação de receituários na capital, identificar as demandas e dificuldades dos pacientes, e propor modelos de simplificação da linguagem nas receitas.

O grupo também deve capacitar os servidores para utilizarem as estratégias desenvolvidas.

A medida faz parte do Programa Linguagem Simples, que pretende traduzir a linguagem burocrática da administração pública para garantir a participação e o diálogo com a sociedade.