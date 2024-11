Saúde pretende investir R$ 2,4 bi até o fim de 2025 para reduzir filas de consultas e exames Objetivo da pasta é reorganizar a regulação de atendimentos especializados; meta é ampliar 30% do atendimento Brasília|Do R7, em Brasília 23/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 23/11/2024 - 17h31 ) twitter

Plano pretende reforçar atendimento em locais com vazios assistenciais Myke Sena/MS - arqivo

O Ministério da Saúde pretende investir R$ 2,4 bilhões até o fim de 2025 para reduzir filas e acelerar atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). A meta é ampliar em 30% a oferta de consultas e exames no chamado Programa Mais Acesso a Especialistas.

Segundo a pasta, essa expansão “busca reduzir o tempo de espera nas filas e melhorar a qualidade do atendimento ambulatorial”.

O recurso será usado para consultas e exames realizados em até 30 ou 60 dias, dependendo da complexidade e urgência de cada caso. A medida envolve tanto o setor público quanto a rede privada devido a contratação de prestadores para ampliar o alcance da Saúde.

O programa vai implementar também dispositivos de monitoramento e um modelo de financiamento baseado em resultados, ou seja, regiões que apresentem números mais positivos, também receberão mais recursos. Com essa abordagem, o Ministério quer substituir o “sistema fragmentado de financiamento por um modelo que prioriza critérios clínicos e promove uma gestão transparente e eficiente dos atendimentos”.

‌



Outro aspecto da iniciativa é a expansão da telessaúde, para levar atendimento para áreas mais isoladas do país. A pasta quer que a telemedicina e o telediagnóstico reforcem o acesso à saúde em regiões com vazios assistenciais, principalmente locais de difícil acesso.

Atualmente, o programa conta com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal, além de 95% dos municípios brasileiros. As gestões municipais devem enviar os Planos de Ação Regional para o Ministério da Saúde para receber os recursos. Até o momento, 61 planos de nove estados cobrindo 2.036 municípios já foram enviados.