‘Se não tem conversa, é porque estão gostando da guerra’, diz Lula sobre Putin e Zelensky

Presidente discursou em fórum da ONU (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 13.6.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (13) que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin , e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, “estão gostando” da guerra entre os dois países, já que se recusam a debater caminhos para a paz. A fala do brasileiro foi feita a jornalistas em Genebra, na Suíça, depois de discurso em fórum da ONU (Organização das Nações Unidas) .

“O Brasil tem uma posição definida: nós estaremos dispostos a participar de qualquer reunião que discuta paz, se tiver os dois conflitantes na mesa. Porque, se não, não é discutir paz. Eu acho que tem que ter acordo. Agora, se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin e o Putin diz que não tem conversa com o Zelensky, ou seja, é porque estão gostando da guerra. Senão, já tinham sentado para conversar e buscar uma solução pacífica”, criticou Lula, ao destacar que está do lado “da paz”.

“Não faço defesa do Putin. O Brasil foi o primeiro país a criticar a Rússia pela invasão [em fevereiro de 2022]. O que eu não faço é ter lado. O meu lado é a paz. O meu lado não é ficar do lado do Zelensky, do Putin”, completou. O brasileiro conversou por telefone com o presidente russo na segunda-feira (10) .

Também nesta quinta (13), em Genebra, Lula se encontrou com a presidente da Suíça, Viola Amherd, que convidou o petista para uma conferência pela paz entre Ucrânia e Rússia, neste fim de semana, na Suíça. A Rússia não vai participar do fórum, cuja organização foi apoiada por Zelensky. O brasileiro rejeitou o convite e afirmou que as discussões pela paz na região precisam envolver Rússia e Ucrânia.

“O presidente cumprimentou a Suíça pela organização da Conferência, mas reiterou a posição do Brasil, de que uma solução para a crise demandaria a participação de representantes dos dois lados do conflito. E reiterou o interesse do Brasil de participar e ajudar a viabilizar discussões de paz entre as duas partes”, destacou o Palácio do Planalto em nota oficial. O R7 apurou que Lula vai enviar a embaixadora do Brasil na Suíça, Cláudia Buzzi, para a cúpula.

Ainda nesta quinta (13), o petista parte para a Itália, onde vai participar de reunião do G7, grupo que reúne as sete maiores economias globais.

