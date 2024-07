Sebrae reúne 2 mil gestores em evento de debate sobre desenvolvimento econômico

‌



A+

A-

Alckmin defendeu importância de comércio com países vizinhos Edis Henrique Peres/R7 - 09.07

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) debateu nesta terça-feira (9) os caminhos do desenvolvimento econômico e social no país. O evento Transformar Juntos 2024 reuniu mais de 2 mil gestores públicos para palestras e troca de experiências. A cerimônia de abertura desta manhã contou com a presença do presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin, do Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, do Ministro do Turismo, Celso Sabino, e do presidente do Sebrae, Décio Lima.

Em discurso, o presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin destacou a importância dos municípios para a economia do Brasil na geração de emprego e renda. “O século 19 era dos impérios, o século 20 é dos países, mas o século 21 é das cidades e dos municípios. Eles são os mais importantes para o desenvolvimento. E neste evento aqui hoje estamos unindo aqui os territórios, o governo e a sociedade civil para estimular a geração de emprego e renda”, disse.

O presidente em exercício também disse que cada município tem o seu potencial. “Temos municípios com perfil mais agro, outros com vocação industrial e alguns com polos de uma determinada atividade. O fato é que todo município tem um pouco de cada atividade econômica e grandes chances de desenvolvimento”, disse.

Alckmin também comentou a importância do Brasil fortalecer o comércio com países vizinhos. “O mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Outros blocos econômicos, como União Europeia, têm 60% do comércio apenas entre eles. Enquanto nós, da América Latina, estamos em 26%. Ou seja, temos que fortalecer o comércio com os nossos vizinhos”, afirmou.

Publicidade

Transformação do país

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, “os gestores públicos são atores indispensáveis na transformação que o país precisa”. “Se a vida acontece nas cidades, é com quem está nesta ponta que precisamos contar para mudar a realidade. Esse novo modelo de desenvolvimento social e econômico que a gente almeja, mirando na inclusão que passa pelo fomento aos pequenos negócios, só é possível se trabalharmos juntos. E é o que o Sebrae está propondo com esse evento”, afirmou.

Décio declarou que os três dias de debate do Transformar Junto vão gerar bons resultados. “Tenho plena convicção de que esta plateia que se deslocou até aqui veio produzir resultados e mudanças imprescindíveis para modificar a vida do povo brasileiro. As pessoas que estão aqui vão desenhar com grande dedicação as obras mais importantes para o povo brasileiro”, disse.

Publicidade

Oportunidades

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, aproveitou para comentar a importância do turismo no desenvolvimento econômico. “Seguimos firmes rumo à sétima posição econômica do mundo, graças ao esforço e determinação de micro e pequenos empreendedores do Brasil. Esse movimento é feito com várias mãos e com esforço de muitos homens e mulheres”, declarou.

Sabino acrescentou que o turismo contribui, atualmente, com 8% do PIB brasileiro, e que são justamente os pequenos empreendedores que recebem esse público e empregam milhares de pessoas no país.

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou ser fundamental a coordenação do Sebrae no processo de pensar estratégias com os gestores locais. “São nas cidades onde acontecem as oportunidades e também onde precisamos ter as soluções de problemas. E o Transformar Juntos é pensar na pequena empresa, no pequeno negócio e nas oportunidades que precisamos construir no segmento”, disse.

A iniciativa também foi elogiada pelo presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, Helder Salomão (PT-ES). “Aqui temos uma ação que compõe a agenda mais importante e mais estratégica dos pequenos negócios do nosso país. Pequenos empreendedores estão presentes em todas as cidades do país e estão aqui para discutir como podemos transformar problemas em oportunidades, e oportunidades em desenvolvimento, geração de emprego e renda”, disse.

Transformar Juntos

Nos três dias de evento do Transformar Juntos ocorrerão debates sobre compras públicas de micro e pequenas empresas; simplificação do ambiente de negócios; estímulo às economias portadoras de futuro com ações de turismo: sustentabilidade: Economia Criativa: Inovação e Energia; além da necessidade de expansão da Educação Empreendedora no país. Serão mais de 50 atividades até quinta-feira (11).