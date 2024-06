Secretaria anuncia cinco novos centros especializados em saúde mental no DF até 2026

Alto contraste

Duas unidades serão entregues em 2025 (Geovana Albuquerque/Arquivo da Agência Saúde-DF)

O Distrito Federal receberá cinco novos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) até o início de 2026. Segundo a Secretaria de Saúde, serão contempladas as regiões administrativas de Ceilândia, Recanto das Emas, Guará, Taguatinga e Gama, sendo que duas unidades serão entregues em 2025.

A pasta definiu que as unidades do Recanto das Emas e de Ceilândia serão destinadas ao público infantojuvenil (Capsi). Já o atendimento do Guará e de Taguatinga serão voltados para o tratamento de distúrbios causados pelo abuso de álcool e outras drogas.

A última unidade deverá ser implantada no Gama, e está prevista a inauguração em 2025. O local acolherá pessoas a partir de 18 anos que sofrem com transtornos mentais agudos ou crônicos.

O Capsi do Recanto das Emas também está previsto para o próximo ano e passará por uma mudança no endereço. O serviço prestado na Quadra 307 da região administrativa será transferido para um novo espaço no Setor Hospitalar local. O investimento para abertura do centro foi de aproximadamente R$ 4,7 milhões.

“O centro é esse espaço de cuidado, uma referência para a Rede de Atenção Psicossocial, e está profundamente inserido na comunidade. Promove um acolhimento de portas abertas [sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento], integrado com outros serviços de saúde e políticas públicas”, disse a diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Fernanda Falcomer.

