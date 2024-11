Secretaria de Saúde faz parceria com UnB para criar UBS Escola no Distrito Federal Protocolo de intenções foi assinado nesta segunda-feira; modelo visa capacitar estudantes da graduação e pós-graduação Brasília|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 19/11/2024 - 14h01 ) twitter

Protocolo de intenções foi assinado nesta segunda Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF - 18.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal assinou na segunda-feira (18) um protocolo de intenções com a UnB (Universidade de Brasília) para criar a primeira UBS (Unidade Básica de Saúde) Escola da capital do país.

O objetivo é que a unidade funcione como campo de prática dos estudantes da área de graduação e pós-graduação. Segundo a titular da pasta, Lucilene Florêncio, a medida auxilia tanto alunos como pacientes.

“Teremos as etapas técnica, científica e cultural (na UBS). Vamos cuidar da saúde das pessoas. Teremos qualificação, crescimento, quebra de barreiras e rompimento de bolhas. O objetivo é trabalhar essa vocação para os hospitais”, disse.

A reitora da UnB, Márcia Abrahão defendeu a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) para promover o bem-estar entre os cidadãos. “A UBS Escola é um avanço. Para preservar a saúde do DF, precisamos também cuidar da saúde de quem está aqui dentro [na UnB]. Ela será um elo entre a universidade e a população. É uma construção da área técnica, principalmente”, disse.

‌



A medida é prevista na portaria nº 77/2017, onde é previsto que uma UBS Escola seja voltada para a saúde, ensino, pesquisa e preceptoria de estudantes de nível técnico, superior e da pós-graduação.

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra Araújo, explica que a iniciativa começou ainda em 2022. “Para nós, a UBS Escola é a possibilidade de termos uma formação direcionada para um SUS melhor, mais resolutivo. Essa construção será riquíssima e vai nos dar luz para muitas outras unidades de excelência”, avalia.