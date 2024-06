Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Secretaria de Transporte vai monitorar cumprimento de horários dos ônibus no DF Acompanhamento será feito pelo Centro de Controle Operacional; dados serão repassados para fiscalização do GDF

Rodoviária do Plano Piloto Rodoviária do Plano Piloto (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 12/12/2023)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade vai acompanhar as viagens dos ônibus do Distrito Federal e o cumprimento de horários dos itinerários dos veículos. O monitoramento será feito pelo Centro de Controle Operacional, que será coordenado pela TCB (Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília). A decisão foi publicada no Diário Oficial.

O centro vai contar com equipamentos, dispositivos e softwares para receber as informações dos ônibus e monitorar as viagens, consolidar as informações e disponibilizar os dados para a equipe técnica e de fiscalização da secretaria.

“Vamos acompanhar em tempo real o cumprimento das rotas e horários, realizar os cálculos de indicadores e isso vai permitir uma avaliação da qualidade do serviço”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

O centro é um sistema eletrônico que vai fornecer dados para a Secretaria de Transporte e Mobilidade aprimorar a fiscalização dos coletivos da capital. A transferência de coordenação foi feita porque a secretaria não dispõe de estrutura para adotar o monitoramento. O sistema tem 12 meses para ser implementado, mas o prazo pode ser prorrogado até que seja concluída a licitação para escolha de uma empresa que vai assumir o serviço.

A coordenação do centro terá investimento de R$ 4,2 milhões, e segundo Gonçalves o sistema vai garantir a qualidade e eficiência do transporte no DF.

“Com esse trabalho, vamos modernizar a gestão da operação e aumentar a qualidade e a eficiência do sistema, inclusive com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a prestação do serviço”, disse.