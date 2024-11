Segurança que matou cliente de bar no DF vai para júri popular nesta segunda-feira Homem foi morto a facadas em fevereiro deste ano no Guará; segurança tinha histórico de conflitos com a vítima Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/11/2024 - 10h46 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h46 ) twitter

Crime aconteceu em 13 de fevereiro deste ano RECORD/Reprodução -

O segurança que matou o cliente de um bar no Guará em fevereiro deste ano vai a júri popular nesta segunda-feira (11). O caso aconteceu na QE 40 do Guará, quando a vítima, Luiz Fernando Alves da Silva, de 34 anos, foi morto a facadas enquanto estava dentro do carro. O acusado pelo crime, Marciel de Sousa Barros, já teria um histórico de conflitos com Luiz, segundo a apuração da Polícia Civil do Distrito Federal.

O crime aconteceu durante o feriado de Carnaval e câmeras de segurança chegaram a registrar o momento da agressão. A perícia apontou que Luiz morreu com uma perfuração no lado esquerdo do peito, próximo ao coração.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ao longo do processo, sete testemunhas foram ouvidas pela justiça. Os relatos das vítimas, no entanto, se contradizem ao afirmar quem começou a briga. Alguns afirmaram que foi Luiz que começou a provocação, enquanto outros relataram que a vítima estava dentro do carro quando o segurança chegou e o agrediu.

Marciel responde por homicídio duplamente qualificado, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O caso foi investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará).