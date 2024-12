Seis em cada dez estagiários têm vontade de fazer trabalho voluntário, diz levantamento Nesta quinta-feira (5), é celebrado o Dia Internacional do Voluntário; 57 milhões de brasileiros já fizeram trabalhos em prol do próximo Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A SES-DF também oferece programas de voluntariado Arquivo/Agência Brasília

Ao menos seis em cada dez estagiários têm intenção de praticar ações de voluntariado. Além disso, 10% deles já exercem atividades voluntárias. Os números são de um levantamento feito pelo CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).

A pesquisa, encomendada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), apontou que a região Norte lidera com o maior percentual de intenção dos estagiários em ações de voluntariado: 69%.

Nesta quinta-feira (5) é celebrado o Dia Internacional do Voluntário. A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) para incentivar o voluntariado. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo fazem alguma atividade social não remunerada.

No Brasil, são pelo menos 57 milhões. O número teve um aumento de 50% em 20 anos, segundo a Pesquisa Voluntariado no Brasil.

‌



De acordo com o relatório sobre o Estado do Voluntariado Mundial da ONU, a maior parte do trabalho é organizada informalmente entre as pessoas, com a participação de 14,3% da população global, enquanto 6,5% das pessoas em idade ativa em todo o mundo se envolvem em voluntariado formal por meio de uma organização ou associação.

Quanto ao gênero, os dados mostram que, enquanto os voluntários formais são principalmente homens, entre os voluntários e voluntárias informais, a maioria tende a ser mulher.

‌



Vantagens do voluntariado

Segundo a superintendente de Ação Social e Filantropia do CIEE, Maria Nilce, além das vantagens sociais do voluntariado, o jovem que se dedica a essas atividades tem o currículo mais valorizado.

“Os trabalhos voluntários são uma ótima experiência de enriquecimento do currículo e demonstram habilidades de comprometimento, além de trazer ao jovem uma oportunidade de aumentar sua rede de contatos e trabalhar melhor em equipe”, afirma Nilce.

‌



Para além disso, uma pesquisa da Universidade de Oxford indicou que estudantes voluntários liberam mais hormônios, como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela felicidade e o bem-estar.

Já o relatório Mundial da Felicidade de 2022, da ONU, apontou que 25% das pessoas superaram a tristeza da pandemia em 2021 com o trabalho pelo próximo.

A ONU oferece uma plataforma para os interessados em fazer voluntariado. O cadastro pode ser feito pelo site onlinevolunteering.org. Lá, são encontrados trabalhos voluntários de forma remota.

Entre as opções, estão tradução de materiais, pesquisa, design, desenvolvimento de TI, entre outras.

No DF, o Voluntariado em Ação, programa da Sejus (Secretaria de Justiça e Cidadania), permite que os interessados em fazer trabalhos voluntários encontrem quem precisa de ajuda. Para participar, basta se inscrever na plataforma. Segundo o Governo do Distrito Federal, ao menos 45 mil voluntários já se cadastraram no site.