Sem citar Musk, Lula diz que bilionários ‘preferem colonizar Marte a cuidar da Terra’ Crítica foi feita durante evento, em Santiago, no Chile, nesta terça-feira; presidente falou em ‘devaneios’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Chile, Lula critica indiretamente Elon Musk Ricardo Stuckert/PR - 05.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar, de forma indireta, o empresário Elon Musk, que possui uma empresa na área espacial. Sem citá-lo, o brasileiro falou em “devaneios” de bilionários, que preferem “colonizar Marte a cuidar da Terra”.

“Os devaneios de bilionários, que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra, não substituem a ação e a orientação do Estado”, afirmou Lula. A declaração foi dada durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional, em Santiago, capital chilena. O evento contou com a participação do presidente Gabriel Boric.

De acordo com o governo brasileiro, “o projeto científico e tecnológico de inovação espacial busca impulsionar o desenvolvimento da tecnologia no Chile, a fabricação de satélites e laboratórios de processamento de dados, o que permitirá reforçar a colaboração científica entre Brasil e o Chile”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Não é a primeira vez que Lula critica Musk, que tem uma empresa na área espacial. Em abril deste ano, o presidente falou que bilionários que projetam foguetes deveriam utilizar os recursos na preservação do meio ambiente. “Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente”, disse na ocasião.