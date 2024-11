Sem Putin e Zelensky, Lula diz que G20 no Brasil não será espaço para discutir guerra Presidente afirmou que ucraniano não foi convidado para reunião no RJ; russo confirmou ausência há duas semanas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 01/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h31 ) twitter

Lula sugeriu referendo como solução para conflito Rússia-Ucrânia Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 30.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (1º) que a cúpula do G20 no Brasil, em 18 e 19 de novembro, não será usada para discutir guerras, seja o conflito no Leste Europeu ou no Oriente Médio. O petista afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não foi convidado para a reunião, e o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, não virá para o evento. O G20, que reúne as maiores economias mundiais, é comandado pelo Brasil neste ano. A cúpula será no Rio de Janeiro.

“Temos dois pequenos problemas. Nós não convidamos o Zelensky para participar, e o Putin não vai participar. Nós não achamos que esse fórum do G20 será espaço para discutir a guerra entre os dois países. Achamos que esse fórum é para discutir os temas abordados no último G20″, destacou, ao reforçar que a paz deve ser discutida na ONU (Organização das Nações Unidas).

“A gente precisa criar uma estrutura de poder dentro da ONU com mais credibilidade, com mais representatividade para discutir a guerra da Ucrânia. Não vai ser no G20 que a gente vai discutir esse assunto. E acho que os companheiros Putin e Zelensky não virão a esse encontro. Não virão. E eu acho que é importante, porque nós queremos discutir outras coisas que são importantes para a humanidade, e não transformar o G20 em uma discussão sobre a guerra, seja de Israel, seja da Ucrânia e da Rússia”, completou o petista, em entrevista a um canal francês.

Lula também sugeriu uma consulta popular para por fim à guerra entre os países europeus. “Eu fico pensando, que a Rússia diz que os territórios que eles estão ocupando são russos. A Ucrânia diz que é deles. Mas por que, em vez de guerra, não faz um referendo para saber com quem o povo quer ficar?”, questionou.

“Seria muito mais simples, muito mais democrático e muito mais justo. Vamos deixar o povo decidir. Vamos consultar o povo, para saber se ele quer ser russo ou ucraniano”, acrescentou o brasileiro. Os dois países estão em guerra desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Há duas semanas, Putin confirmou a ausência no G20. “Entendemos perfeitamente que, incluindo ou excluindo o fator TPI [Tribunal Penal Internacional], toda a discussão será apenas sobre isso. E isso perturbaria o trabalho do G20. Para quê? Somos adultos”, declarou a jornalistas estrangeiros.

Putin descartou a presença na cúpula do G20 quatro dias depois de a Ucrânia pedir às autoridades brasileiras que cumpram o mandado de prisão do TPI (Tribunal Penal Internacional) aberto contra ele em março do ano passado. O tribunal internacional acusa Putin de deportação ilegal de crianças.