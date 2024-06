Seminário discute o streaming e a Inteligência Artificial na produção de conteúdo

Brasília |Do R7, em Brasília, com informações do SET.org

Evento discutiu tendências na produção e difusão de conteúdo

Os temas Inteligência Artificial na criação audiovisual e a cadeia do streaming na produção e monetização da produção de conteúdo foram debatidos no seminário SET Centro-Oeste nessa quarta-feira (27).

O evento, que tem a finalidade de trazer atualizações do mercado de produção e distribuição de conteúdo, teve como moderador o Supervisor Técnico da RECORD, Fabricio Ramos Soares.

Sobre o tema IA, entre os assuntos discutidos estavam as redes neurais artificiais, aprendizado de máquina e algoritmos de deep learning. Segundo Silas Adauto do Nascimento, gerente técnico da RECORD Brasília,”estamos na Era Pós Chat GPT, com desenvolvimentos muito rápidos deste processo”.

A palestra sobre streaming foi moderada por Nascimento e, para ele, “a TV 3.0 trará a integração entre o broadcast e o broadband. Nascimento prevê que a TV vai virar “um grande tablet”. Ele explica que a TV 3.0 traz a proposta de um novo modelo de negócio que faz que a televisão esteja em todos os lugares. “Por isso, todos os lugares têm de ser ocupados, porque a TV aberta tem um papel fundamental”, alerta.

Nascimento argumenta que com a regulamentação da TV 3.0 surge um novo cenário no streaming. “A programação da TV aberta sendo transportada para o mundo digital e povoando o streaming de usuários. Nesse sentido, plataformas como o Play Plus dão atenção para os usuários que não pagam por assinatura”, exemplifica.