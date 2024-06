Senado aprova 7 indicações de autoridades para o CNJ, TST, CADE e embaixadas

Alto contraste

Plenário do Senado em sessão deliberativa (Jefferson Rudy/Jefferson Rudy/Agência Senado)

Em esforço concentrado, o Senado aprovou nesta quarta-feira (19) as indicações de sete autoridades para órgãos e embaixadas. Entre eles, foi aprovado o nome do ministro Mauro Campbell Marques para o cargo de corregedor no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Campbell foi indicado à vaga pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). A função do corregedor é receber reclamações e denúncias sobre magistrados, além de exercer funções de inspeção e correição. Atualmente, a vaga é ocupada pelo ministro Luis Felipe Salomão, que tem mandato até este ano.

Também passaram pelo crivo dos senadores nomes indicados a cargos em embaixadas, no CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômico) e no TST (Tribunal Superior do Trabalho). Todas as indicações só foram avaliadas no plenário após passarem pela aprovação da comissão.

No TST, o nome aprovado para o cargo de ministro foi o de Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo próprio tribunal.

Os senadores também aprovaram:

♦ André Luís Macagnan Freire: procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada no CADE;

♦ Alexandre Barreto de Souza: reconduzido ao cargo de superintendente-geral do CADE;

♦ Carlos José Areias Moreno Garcete: para a embaixada da Nigéria;

♦ Mariana Gonçalves Madeira: para a embaixada de Gana;

♦ Leonardo Luís Gorgulho Nogueira Fernandes: embaixador da Dinamarca e, cumulativamente, embaixador da Lituânia.