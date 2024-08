Senado debate anistia a partidos e autonomia do Banco Central na CCJ; acompanhe ao vivo PEC da anistia propõe o perdão de multas a partidos que não cumpriram cotas do Fundo Partidário a candidatos pretos e pardos Brasília|Do R7, em Brasília 14/08/2024 - 10h25 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h44 ) ‌



Nesta quarta-feira (14), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado analisa a PEC que propõe o perdão das multas eleitorais milionárias aplicadas a partidos políticos que não cumpriram as cotas mínimas de recursos do Fundo Partidário para candidaturas de pretos e pardos.

Além disso, os congressistas também devem avaliar a PEC que visa conceder autonomia orçamentária e financeira ao BC (Banco Central).