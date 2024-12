Senado pode votar nesta quarta a legalização de cassinos e jogo do bicho O projeto foi originalmente apresentado na Câmara em 1991 pelo então deputado Renato Vianna Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Legalização de cassinos e jogo do bicho Leonardo Sá / Agência Senado - Arquivo

O Senado pode apreciar nesta quarta-feira (4) o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil, legaliza o jogo do bicho e regulamenta apostas em corridas de cavalos. A proposta, que tramita há décadas, também inclui a criação de novos impostos e estabelece regras para o setor. A sessão está agendada para as 14h.

O PL 2.234/2022, originalmente apresentado na Câmara em 1991 pelo então deputado Renato Vianna, foi aprovado na Casa em 2022 e seguiu para o Senado, onde passou pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) em junho de 2024. A inclusão na pauta do plenário atende a pedidos de senadores e tem apoio do governo federal, conforme declarou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Regras e impactos previstos

O projeto prevê a criação de dois impostos específicos, cuja arrecadação será compartilhada entre estados, municípios, o Distrito Federal, a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e fundos voltados ao esporte e à cultura.

Segundo o relator, senador Irajá (PSD-TO), os jogos de azar movimentaram entre R$ 14,3 bilhões e R$ 31,5 bilhões em 2023, considerando dados corrigidos pela inflação.

‌



O texto também limita o número de estabelecimentos autorizados a operar cassinos, bingos e jogos do bicho, buscando facilitar a fiscalização e mitigar riscos de atividades ilícitas.

No entanto, críticos alertam que a medida pode aumentar a incidência de ludopatia (vício em jogos) e outros crimes, como lavagem de dinheiro e exploração sexual.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outros projetos em pauta

Além da regulamentação de jogos de azar, o Senado analisará temas importantes como o RenovaBio, projeto que visa beneficiar produtores de cana-de-açúcar envolvidos na produção de biocombustíveis.

O PL 3.149/2020, de autoria do então deputado e atual senador Efraim Filho (União-PB), propõe que produtores de cana tenham participação proporcional nas receitas obtidas com a venda de créditos de descarbonização emitidos pelos produtores de biocombustíveis. Inicialmente, essa participação será de 60% da receita gerada, proporcional à biomassa fornecida às usinas produtoras de etanol.

‌



A proposta altera a Política Nacional de Biocombustíveis e é analisada em regime de urgência, o que dispensa a análise por comissões. Senadores como Otto Alencar (PSD-BA) e Eliziane Gama (PSD-MA), no entanto, pedem que o projeto seja enviado à Comissão de Assuntos Econômicos para maior debate.

Também estão na pauta da sessão:

Penas mais rígidas para facilitadores do turismo sexual;

Projetos voltados à defesa cibernética no Brasil;

Iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável por meio de biocombustíveis.