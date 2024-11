Serasa lança ferramenta que avisa sobre vencimento de boletos e reúne dívidas Lançamento é feito nesta quarta-feira; sistema permite que os usuários paguem os débitos todos de uma vez Brasília|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h27 ) twitter

Plataforma do Serasa vai organizar boletos Leopoldo Silva/Agência Senado

A Serasa lança nesta quarta-feira (16) uma ferramenta que reúne todas as dívidas dos usuários e permite que eles escolham as prioridades de pagamento. A plataforma também vai emitir alertas sobre os vencimentos mais próximos para evitar o atraso dos débitos. Chamada de Carrinho de Ofertas, a organização dos pagamentos será ofertada por mais de 500 parceiros que permitirão a opção de juntar os boletos bancários de diversos segmentos, como bancos, varejistas e telecomunicações.

A ferramenta também permite que o consumidor altere a data de vencimento das contas, colocando todas elas em um único dia. O devedor também poderá pagar um débito de cada vez ou todos em um único boleto ou chave Pix.

Para a especialista em educação financeira da Serasa, Laís Gabriel, “organizar os boletos e as datas de vencimento são passos fundamentais para quem pretende recuperar a saúde financeira”. “Se as contas estão dispersas fica mais difícil acompanhar todos os prazos, correndo o risco de pagar juros e multas por atrasos”, observa.

Segundo dados da própria Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, 46% dos brasileiros já quebraram um acordo financeiro e retornaram à situação de inadimplência por se confundir com as datas de vencimento das parcelas. Ao todo, 3.800 pessoas foram ouvidas na pesquisa.

O que muda

Agora, ao acessar a plataforma Serasa Limpa Nome, o consumidor pode decidir, por exemplo, quantas contas quer pagar em um mesmo momento, assim como o volume de parcelas que serão aplicadas no valor total de todas as dívidas ou somente nas que o consumidor escolher pagar.

Também é possível definir um formato de pagamento favorito, se boleto ou Pix, e reunir as contas atrasadas com descontos ou os débitos já negativados. A plataforma também vai permitir ajustar as datas de vencimento.

Como usar a ferramenta

O primeiro passo é acessar o site ou aplicativo (disponível para Android e iOS) da Serasa. Depois, na tela inicial, clique no botão que indica o Carrinho de Ofertas para visualizar as ofertas disponíveis para agrupamento.

O consumidor poderá conferir as ofertas e selecionar as que deseja agrupar clicando no ícone do carrinho ao lado de “negociar agora”. Logo depois, ele será redirecionado para o carrinho de dívidas e deve escolher se deseja pagar o grupo de débitos ou cada conta individualmente.

Depois, o usuário deve clicar em continuar e escolher a forma de pagamento, a quantidade de parcelas e a data de vencimento que mais se encaixa no orçamento. Para finalizar o acordo, basta copiar a chave Pix ou o código do boleto e concluir o pagamento via Carteira Digital da Serasa ou no banco de preferência.

