Servidores ambientais encerram greve após assinar acordo com governo Categorias do Ministério do Meio Ambiente, Ibama e ICMBio devem ser beneficiadas com reestruturação de carreira, diz MGI Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 22h02 (Atualizado em 12/08/2024 - 22h10 )



Os reajustes serão recebidos em janeiro de 2025 e no primeiro semestre de 2026 Fernando Augusto/Ibama - 01.08.2019

Os servidores federais da área ambiental entraram em acordo com o MGI (Ministério da Gestão e Inovação) nesta segunda-feira (12). A assinatura do documento coloca fim ao movimento grevista, que começou no início deste ano, com paralisação de parte das atividades a partir de julho.

Segundo informações do MGI, foi aprovada uma reestruturação para os cargos de especialista em meio ambiente, plano especial de cargos e quadro de pessoal que abrangem o MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Os reajustes serão recebidos em janeiro de 2025 e no primeiro semestre de 2026. Além disso, há uma facilitação para a progressão de carreira dos servidores incluídos no acordo. Segundo o MGI, ainda foi criado um grupo do trabalho que deve avaliar o enquadramento das carreiras nos requisitos legais para a percepção da indenização de fronteira e viabilidade da criação do adicional de risco.