Servidores do alto-escalão do Senado terão folga a cada três dias trabalhados Ato assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, permite a alguns servidores até 10 dias de folga no mês Brasília|Do R7 28/02/2025 - 23h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 23h14 )

Mudança foi assinada pelo presidente do Senado nesta sexta Marcos Oliveira/Agência Senado - 19.02.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), autorizou, nesta sexta-feira (28), que servidores do alto-escalão da Casa possam tirar um dia de folga a cada três dias trabalhados. A medida foi publicada no Boletim Administrativo do Senado Federal e começa a valer a partir de sábado (1º).

A mudança só vale para os servidores titulares da Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral da Mesa, do Gabinete da Presidência, da Advocacia, da Auditoria, da Consultoria Legislativa, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle e da Secretaria de Comunicação Social, “em virtude dos ônus e responsabilidades oriundos de seus deveres institucionais, o exercício de atribuições de representação institucional”.

De acordo com o documento, a medida se justifica, pois “há necessidade de oferecer a contraprestação devida ao trabalho excepcional ou singular prestado pelos servidores do Senado Federal, notadamente quando em cumulação de atribuições ou no exercício de funções que exigem o desempenho habitual de atividades”.

Os servidores poderão ter no máximo 10 dias de licença no mês. O funcionário público poderá também trocar a folga pelo pagamento do dia. Nesse caso, o valor não integrará a base remuneratória para fins previdenciários.