Sesi Lab recebe festival gratuito sobre aprendizagem criativa nesta sexta-feira Evento terá oficinas, mostras interativas e atividades que promovem experiências criativas para crianças Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/08/2024 - 15h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Festival já aconteceu em outros estados brasileiros Gabriel Pinhedo/CNI

O Sesi Lab recebe o Festival de Invenção e Criatividade nesta sexta-feira (15). A programação reúne oficinas, mostras interativas e rodas de conversa sobre aprendizagem criativa com entrada gratuita. O evento já passou por 91 edições em outros estados, sendo essa, a primeira vez em Brasília.

O evento utiliza a metodologia da aprendizagem criativa, desenvolvida por pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Eles são responsáveis por criar tecnologias e atividades que promovem experiências criativas para crianças.

O público poderá participar das atividades “mão-na-massa”, tecnologias high e low tech e mostras criativas organizadas por professores e estudantes de institutos federais, universidades e startups. O objetivo é mostrar maneiras de implementar de forma prática, descontraída e intuitiva a aprendizagem criativa no ecossistema educacional brasileiro.

“A criatividade é uma grande aliada do processo de aprendizagem. O SESI Lab é um espaço que nos lembra sempre como é possível explorar novas formas de ensinar e aprender. Receber no museu o primeiro Festival de Invenção e Criatividade de Brasília é uma grande honra”, explica a superintendente de cultura do SESI, Cláudia Ramalho.

Publicidade

Para quem gosta de computação, o espaço terá o “OctoStudio”, um aplicativo de programação desenvolvido pelo MIT. Utilizando dispositivos móveis, o aplicativo permite criar, testar e aperfeiçoar projetos de programação em uma interface intuitiva e acessível.

O espaço também terá uma oficina interativa que ensina conceitos básicos de inteligência artificial. Os participantes vão poder ver como os sistemas de aprendizado de máquina são construídos e como funcionam na prática.

Publicidade





Veja a programação





Publicidade

Abertura do festival de invenção e criatividade - 10h

Local: Túnel do SESI Lab

Oficina “aldeia criativa: introdução à aprendizagem criativa”- 10h às 11h30

Local: Experimento Lab

Oficina “ensinando as máquinas com blocos de construir” - 14h30 às 15h30

Local: Experimento Lab

Mostras interativas - 10h às 17h

Local: Painel do Athos Bulcão/calçada norte

Cantinho mão-na-massa - 10h às 17h

Local: Espaço Maker

Cantinho OctoStudio - 10h às 17h

Local: Varanda norte

*Sob supervisão de Bruna Lima