SESI Lab traz show de Arnaldo Antunes nesta quinta-feira Programação de aniversário de dois anos do espaço conta com oficinas e música; atividades do fim de semana são gratuitas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 15h27 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h28 )

Show terá venda de ingressos no dia Divulgação/Sesi Lab

A 17ª edição do Night Lab receberá nesta quinta-feira (28) o compositor e cantor Arnaldo Antunes, em comemoração aos dois anos do espaço. A noite também terá a presença do DJ Umiranda que mistura de diferentes vertentes musicais.

Segundo a organização do museu, os ingressos antecipados estão esgotados. Contudo, no dia do evento, haverá um lote extra com 300 bilhetes disponíveis.

Com a temática “co-criar o mundo”, a programação de aniversário também convida o público a participar de uma conversa didática com os artistas visuais, Divino Sobral e Gustavo Torrezan. Juntos eles vão falar sobre colaboração e criação.

Após a roda de conversa, o público poderá participar da oficina “ExplorArte: A Jornada”. A atividade conta com um jogo colaborativo que transforma a exploração do museu em uma emocionante jornada.

‌



No mesmo dia, o espaço estreará a mais nova exposição temporária “Design e Indústria - A história da tradicional botica Granado”. A mostra reúne 300 itens que contam a trajetória de Granado, empresa brasileira de produtos cosméticos, medicamentos e perfumaria.

SESI Lab

O SESI Lab é um museu interativo de Brasília, inaugurado em novembro de 2022. O espaço é inspirado no Exploratorium, um dos principais centros interativos do mundo, e possui atividades educativas, criativas e acessíveis a diferentes públicos.

‌



Neste sábado (30), o espaço terá um café com profissionais da educação para falar sobre a nova exposição do museu. Durante o dia, haverá a oficina para bebês e o clube do livro, que discutirá “Olhos d’água, de Conceição Evaristo.

No domingo (1º), o evento começa às 10h30 com oficinas e termina às 16h com um espetáculo musical, apresentado pelo Circo Teatro Udigrudi. Toda programação do fim de semana é gratuita.

‌



Veja a programação

Nigth Lab - 28/11

20h às 21h30 - DJ Umiranda

20h30 às 21h30 - Conversa Poética

22h às 23h30 - Arnaldo Antunes

20h às 22h - Oficinas e ativações

30 de novembro

10h às 13h - Café com profissionais da educação

11h às 12h e das 14h às 15h - oficina imersão em territ´roio táteis para bebês

14h às 16h- Clube do Livro

16h - Show “Volta ao mundo num balão”, com Helio Ziskind

1º de dezembro

10h30 às 12h e 14 às 15h30 - Oficina “Tradição e cuidado” com Educativo SESI Lab

11h às 12h e das 14h às 15h- Oficina Imersão em território táteis para bb~es

16h - Frankudi Grudistein, com Circo Teatro Udigrudi