Sete campeões estaduais confirmados na Super Copa Capital Sub-17 de futebol Pelo menos sete campeões estaduais vão participar da competição, que será realizada em Brasília de 1º a 12 de dezembro Brasília|Do R7, em Brasília 26/11/2024 - 18h36 (Atualizado em 26/11/2024 - 18h36 )

Participantes da 2ª Super Copa Capital Sub-17 de futebol Instagram/Reprodução

Brasília vai receber, entre 1º a 12 de dezembro, a 2ª Super Copa Capital Sub-17, reunindo grandes times do futebol nacional. O dono do troféu do Distrito Federal, o Capital, vai se juntar a outras seis equipes campeãs estaduais que também virão.

Além do Capital, a competição terá os campeões estaduais Paulista (Santos), Paranaense (Athletico-PR), Goiano (Atlético-GO), Baiano (Bahia), Cearense (Fortaleza) e Acreano (Galvez). Atlético-MG e Coimbra, de Minas Gerais, também estão inscritos, apesar de o estadual de lá ainda estar em disputa.

“O envolvimento de grandes equipes na segunda edição da Super Copa Capital vai marcar a história do futebol. Será um espetáculo imperdível”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Sobre a Super Copa

A primeira rodada da II Super Copa Capital começa no dia 1º de dezembro, com os seguintes confrontos: Capital x Corinthians (JK), Vila Nova x Bahia (Abadião), Canaã x Atlético-MG (Abadião) e Galvez x Atlético-GO (JK).

O formato de disputa é simples: dois times de cada grupo avançam para as semifinais, nas quais serão realizados jogos eliminatórios até a grande final.

“Sendo uma competição nacional, é esperado que o nível aumente a cada ano. O número de campeões estaduais nesta edição prova isso”, destacou Godofredo Gonçalves, organizador do torneio.