Sete das 10 cidades com mais homicídios no Brasil estão na Bahia, segundo Atlas da Violência Presença de pelo menos oito facções criminosas e letalidade da polícia são fatores relevantes no estado, explica pesquisador do IPEA

Alto contraste

A+

A-

Estudo foi publicado nesta terça pelo Ipea (Divulgação/Helio Montferre/CGCOM IPEA RJ - 18.06.2024)

Sete das 10 cidades com mais assassinatos do Brasil estão na Bahia, quando considerados apenas aquelas com mais de 100 mil habitantes. O estado também é a unidade da federação com maior índice de violência do país, além de Salvador liderar o ranking das capitais – com 66,4 homicídios para cada 100 mil moradores.

Os dados são do relatório Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira (18) por pesquisadores do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). As informações publicadas no levantamento são do ano de 2022.

Taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes nos dez municípios com maior índice do país e população maior que 100 mil pessoas:

Santo Antônio de Jesus (BA) 94,1 Jequié (BA) 91,9 Simões Filho (BA) 81,2 Camaçari (BA) 76,6 Juazeiro (BA) 72,3 Altamira (PA) 71,3 Sorriso (MT) 70,5 Cabo de Santo Agostinho (PE) 66,9 Salvador (BA) 66,4 Feira de Santana (BA) 66

O estado também é maioria quando se amplia a lista: 11 dos 20 municípios mais violentos do país são baianos. “A Bahia era o estado mais violento do Brasil em 2022. Além dessa questão de muita violência letal e também da presença de vários grupos criminosos, há evidências de pelo menos oito facções criminais atuando na Bahia”, explica Daniel Cerqueira, pesquisador do Ipea e um dos coordenadores do Atlas.

Cerqueira ressaltou que este não é um problema novo no estado. “A gente vê um histórico, mas não é um histórico de agora, é desde o começo da década de 1980, de tentar resolver o problema da violência na base da brutalidade. A gente vê um histórico também, ao mesmo tempo que há esse crescimento da violência letal na Bahia, a gente vê também um crescimento da violência policial, que é algo bastante trágico”, lembrou.

Publicidade

Mais de 1,5 mil cidades brasileiras não tiveram registro de assassinato no país

Na outra ponta, em 1.548 municípios não houve nenhum registro de homicídio em 2022 e tampouco foi estimado nenhum homicídio oculto. Ou seja, nesses municípios, a taxa foi mínima, igual a zero. Isso significa dizer que as cidades pequenas possuem uma taxa média de homicídios (21,7) menor que a dos municípios médios (26,2) e grandes (26,4).