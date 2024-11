Sexto voo com brasileiros repatriados do Líbano deve pousar no Brasil neste sábado Operação Raízes do Cedro resgatou 1.105 brasileiros e 13 animais de estimação durante oito dias Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 10h46 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h56 ) twitter

Brasil já recebeu cinco voos com repatriados do Líbano Divulgação / FAB

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o sexto voo com brasileiros repatriados do Líbano, cuja previsão de pouso em Beirute foi às 10h desta sexta-feira (18), deve desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), neste sábado (19).

Os voos com repatriados fazem parte da operação Raízes do Cedro, que já repatriou 1.105 brasileiros e 13 animais de estimação, entre cachorros e gatos, do Líbano em oito dias.

A comunidade de brasileiros no Líbano é de cerca de 21 mil pessoas. Segundo o Itamaraty, cerca de 3 mil pessoas querem voltar ao Brasil. O Ministério da Defesa informou que a expectativa é resgatar 500 pessoas por semana.

O governo afirmou que planeja resgatar todas as pessoas que demonstrarem interesse em retornar. A Embaixada do Brasil em Beirute reúne informações por meio de formulários online de quem deseja voltar.

‌



O Ministério das Relações Exteriores orienta os brasileiros que estão no Líbano a seguir as recomendações de segurança das autoridades locais e, para os que tenham recurso, procurem sair do país por meios próprios.

Veja balanço completo dos resgates:

6/10: 229 passageiros e 3 animais de estimação

229 passageiros e 3 animais de estimação 8/10: 227 passageiros e 3 animais de estimação

227 passageiros e 3 animais de estimação 10/10: 218 passageiros e 5 animais de estimação

218 passageiros e 5 animais de estimação 12/10: 211 passageiros

211 passageiros 14/10: 220 passageiros e 2 animais de estimação