Sindicato da Micro e Pequena Indústria anuncia expansão para formalizar 20 mi de empresas Vice-presidente Geraldo Alckmin prestigia a iniciativa, que tem como objetivo também a formalização de pequenos negócios Economia|Do R7, em Brasília 29/11/2024 - 12h53 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h12 )

Joseph Coury, presidente do SIMPI YouTube/SIMPI/Reprodução

O Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI) realiza nesta sexta-feira (29), em Brasília, evento para anunciar sua expansão em todos os estados do Brasil e no exterior. O objetivo é apoiar a formalização de 20 milhões de pequenos negócios informais até 2025, promovendo inclusão social e econômica.

A iniciativa (veja transmissão clicando aqui) conta com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é esperado, mas ainda não há a confirmação oficial. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também confirmou.

Um dos anúncios do SIMPI envolve os planos para 2025. A ideia é atuar ativamente para apoiar a formalização dos 20 milhões de empreendedores de pequenos negócios informais, com inclusão social, econômica e sustentável. Até junho do ano que vem, o sindicato mandará 3.000 consultores a campo para orientar MEIs.

Em sua participação no evento, o presidente do SIMPI, Joseph Coury (foto em destaque), afirmou que esses 20 milhões de informações estão nessa situação por falta de informação, e não para burlar regras. “Nós acreditamos na boa-fé das pessoas", afirmou.

A plataforma “EducaSIMPI”, utilizando Inteligência Artificial, oferecerá cursos para capacitar empreendedores. Além disso, o SIMPI possui uma unidade focada no combate à fraude, aumentando a segurança para negócios e consumidores.

Expansão

O SIMPI planeja expandir sua representação internacional de 4 para 20 países, fortalecendo parcerias e convênios. Com 35 anos de atuação, a instituição defende as micro e pequenas empresas brasileiras e os MEIs, e produz o “Indicador Nacional de Atividade da Micro e Pequena Indústria”, em parceria com a Datafolha.