Sites do governo federal estão fora do ar nesta quarta-feira Endereços de ministérios, como Relações Exteriores e Indústria, Comércio e Serviços, apresentam problemas Brasília|Do R7, em Brasília 11/09/2024 - 16h18 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h07 ) ‌



Sites do governo estão fora do ar Valter Campanato/Agência Brasil - arquivo

Diversos sites do governo federal, com o endereço eletrônico gov.br, estão fora do ar nesta quarta-feira (11). A reportagem acionou o Palácio do Planalto, que confirmou o problema e afirmou que o episódio foi resolvido. Os serviços não foram impactados, segundo o Executivo.

Os sites dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores, do Desenvolvimento Regional, da Indústria, Comércio e Serviços, por exemplo, apresentam problemas por volta das 16h15. Alguns dos endereços, por sua vez, voltaram a funcionar.

Em nota, o governo afirmou que o serviço foi retomado. “O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que o portal único do gov.br passou por uma instabilidade na tarde desta quarta-feira (11), mas o problema foi resolvido e o portal já voltou ao funcionamento normal. As contas gov.br e as plataformas que rodam serviços públicos digitais não foram impactados em nenhum momento”, disse.

Ataques

No início deste mês, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) havia sofrido um ataque hacker. Chamada de “atividade criminosa cibernética” pelo órgão, a ação teria o objetivo de paralisar os sistemas. A assessoria disse, em nota, que o controle foi totalmente retomado “em questão de poucos minutos” e os serviços digitais voltaram a funcionar normalmente. Também segundo o órgão, o “fato não causou prejuízos aos usuários”.

Em julho, os serviços do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) sofreram um suposto ataque cibernético. O sistema atende a nove ministérios. Na ocasião, não foram identificadas perdas de dados ou de informações e não foram afetados os serviços oferecidos aos cidadãos.