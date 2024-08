STF adia análise sobre uso retroativo de acordo que pode beneficiar réus Acordo de não persecução penal é uma espécie de acerto jurídico entre o Ministério Público e o investigado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/08/2024 - 16h39 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ainda não há uma data para que os ministros retomem a discussão Antonio Augusto/SCO/STF - 25.6.2024

O STF (Supremo Tribunal Federal) adiou nesta quinta-feira (8) o julgamento que vai concluir sobre a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), em que o acusado seria favorecido pela extinção da punibilidade — ou seja, não seria condenado nem preso. O acordo de não persecução penal é uma espécie de acerto jurídico entre o Ministério Público e o investigado.

Neste acordo, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, no fim, seria favorecido pela extinção da punibilidade. As penas previstas para os crimes imputados aos envolvidos não ultrapassam quatro anos de reclusão, o que possibilita o fechamento de acordo entre os denunciados e o Ministério Público.

O plenário vai decidir se, em matéria penal nos tribunais superiores, aplica-se o prazo genérico de 15 dias para recorrer (previsto pelo Código de Processo Penal de 2015) ou o de cinco dias. Além disso, será discutida a possibilidade de acordo de não persecução penal em ações penais iniciadas antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime.

O relator, ministro Gilmar Mendes, o ANPP pode ser aplicado em processos em andamento até o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de apresentação de recurso. O ministro foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Cristiano Zanin.

Já ministro Alexandre de Moraes defendeu que o acordo só seria possível na fase pré-processual, ou seja, até o recebimento da denúncia. Moraes foi acompanhado pela ministra Cármen Lúcia.