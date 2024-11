STF autoriza extradição de inglês conhecido como chefe do tráfico europeu A defesa de Graham negou as acusações e disse que o europeu não possui condenações no Reino Unido Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/10/2024 - 15h52 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h58 ) twitter

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou nesta terça-feira (22) a extradição do inglês de Allan Graham, conhecido como líder de organização criminosa de tráfico de drogas internacional. Prevaleceu o entendimento da relatora, ministra Cármen Lúcia. A Corte analisou um pedido de extradição feito pelo Governo do Reino Unido.

“Aqui a extradição é instrutória. O crime pelo qual é acusado na Inglaterra é tipificado como ato delituoso nos dois países. O delito é comum, não há de se cogitar crime político e não ocorreu a prescrição”, disse a ministra. Cármen foi seguida pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

A defesa de Graham negou as acusações e disse que o europeu não possui condenações no Reino Unido, além de pedir o direito de permanecer no Brasil. Graham estava foragido e o nome dele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol. Em novembro do ano passado, ele foi preso pela Polícia Federal, em Balneário Camboriú, no Litoral norte de Santa Catarina.

Conforme as investigações, mesmo condenado no Reino Unido, o europeu fazia a coordenação do envio de drogas, mais especificamente cocaína, para a Europa.