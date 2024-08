STF decide que ex-presidente de associação de jogos e loterias poderá ficar em silêncio em CPI Wesley Callegari Cardia não precisará responder a perguntas que possam incriminá-lo; depoimento está marcado para terça-feira Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 03/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 03/08/2024 - 09h28 ) ‌



Cardia poderá ficar em silêncio em CPI Reprodução / Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino assegurou ao ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias Wesley Callegari Cardia o direito de ficar em silêncio na CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, do Senado Federal. O colegiado investiga a suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro. Com a decisão do magistrado, Cardia não precisará responder a perguntas que possam incriminá-lo. O depoimento está marcado para as 14h30 de terça-feira (6).

Cardia também terá o direito de ser assistido por seus advogados e de se comunicar com eles durante a sessão e não poderá ser submetido a constrangimentos físicos ou morais por exercer essas prerrogativas.

A decisão foi tomada diante a um pedido deHabeas Corpus. Dino destacou que o direito ao silêncio cumpre no processo penal a função de prevenir a extração de confissões involuntárias. “Vinculado ao princípio da presunção de inocência, reforça o importante aspecto de que cabe à Acusação provar a responsabilidade criminal do acusado. Em absoluto está esse obrigado a revelar o que sabe a respeito dos fatos”, afirmou o ministro.

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foi criada por um requerimento do senador Romário (PL-RJ) que é relator da comissão. A comissão, presidida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), é composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes, com previsão de durar 180 dias.

As suspeitas atingem todas as séries do campeonato brasileiro (A, B, C e D). O objetivo da comissão parlamentar de inquérito é investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.

Por enquanto, a CPI tem duas reuniões agendadas para agosto, nos dias 6 e 7. Durante essas reuniões, serão ouvidos: